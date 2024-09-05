Заболеваемость коронавирусом в России постепенно растет и достигнет пика в середине-конце сентября, а потом волна пойдет на спад. Об этом рассказал «Комсомольской правде» врач-инфекционист, педиатр, главврач медицинского центра «Лидер-Медицина», кандидат медицинских наук Евгений Тимаков.

По его словам, заболеваемость коронавирусом начала расти еще летом, так как вспышки зависят не от сезонности, а от появления и распространения новых штаммов вируса.

«Они «рождаются», когда инфекция в каком-то регионе заражает большое количество людей. Передаваясь между ними, коронавирус мутирует. А затем обновленный вариант начинает распространяться по миру», - уточнил он.

При этом в России сейчас постепенно распространяется штамм под названием FLiRT, и пика волны можно ожидать в середине-конце сентября, а затем начнется спад, который продлится около месяца.

«К концу октября нынешняя волна может в целом завершиться. (…) Для FLiRT характерны такие симптомы: стойкий, сильный насморк, сильная боль в горле, голос может стать осиплым, возможно появление сильного кашля, слабость, потливость», - пояснил кандидат медицинских наук Евгений Тимаков.

Он также предупредил, что осенью традиционно в России растет заболеваемость и другими видами респираторных инфекций. И для защиты стоит соблюдать дистанцию 1,5, а лучше 2 метра, либо носить медицинскую маску или, что эффективнее, респиратор.

«Если кашляющие и чихающие люди не соблюдают правила санитарной этики и не прикрываются маской в общественном месте, то вы можете надеть средство индивидуальной защиты на себя, чтобы позаботиться о собственном здоровье», - посоветовал Тимаков.

3 сентября в Федеральном оперативном штабе по борьбе с новой коронавирусной инфекцией сообщили о том, что заболеваемость коронавирусной инфекцией за последнюю неделю увеличилась в России на 20%. Рост заболеваемости отмечен в 67 субъектах, а в 18 регионах более чем в среднем по стране.