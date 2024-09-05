Кандидата в космонавты уволили из-за «запущенного насморка»

Кандидата в космонавты Андрея Бабкина, который последние 14 лет готовился к полету в космос, попросили уволиться из-за насморка. Об этом стало известно в четверг, 5 сентября.

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Космонавту предложили занять пост заместителя командира по науке в отряде космонавтов. Такая мера подразумевает истечение «срока годности» Бабкина в качестве астронавта.

Последний шанс к полету он упустил из-за съемок фильма «Вызов». Официальной причиной перевода космонавта стал двусторонний полисинусит — запущенный насморк. Для решения этой проблемы Бабкину делали операцию, но годность к полетам восстановить не получилось, пишет Gazeta.ru.

Необычный пульсирующий шум, который возник в застрявшем на Международной космической станции (МКС) корабле Boeing Starliner, произошел благодаря акустической обратной связи от динамика. Об этом сообщила представитель NASA Шерил Уорнер.

Информация о том, что корабль Boeing Starliner, застрявший на МКС, начал издавать необычные звуки, появилась днем 2 сентября. О нем сообщило издание Ars Technica, ссылаясь на запись беседы астронавта Барри Уилмора с Центром управления полетами в Хьюстоне. Астронавт предположил, что звуки могут быть связаны с возможными неполадками в соединении корабля с МКС.