Полиция начала проверку после слов Mia Boyka о девочке-квадробере

Сотрудники правопорядка начали проверку после выступления певицы Mia Boyka (настоящее имя Мария Бойко — прим. «ВМ») в городе Надыме, после того, как мать восьмилетней девочки-квадробера Мари-Анны написала заявление о публичном оскорблении ребенка во время концерта.

Об этом в четверг, 5 сентября, сообщили в пресс-службе управления МВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу.

— В настоящее время сотрудниками полиции проводится проверка, по результатам которой будет принято законное и обоснованное решение, — говорится в сообщении.

Председатель Общероссийского профсоюза медиаторов Владимир Кузнецов сообщил, что если полиция оценит действия артистки как оскорбление, то ей может грозить штраф до десяти тысяч рублей, пишет газета «Известия».

Появились новые подробности скандала вокруг концерта MIA BOYKA, на котором она обидела 8-летнюю девочку-квадробера

Инцидент произошел во время концерта в городе Надыме, когда артистка пригласила ребенка на сцену. Квадроберша была в маске кошки, и Mia Boyka поинтересовалась, почему фанатка притворяется животным, отметив, что она и так является «красивой девочкой».

У современных российских детей появилась новая субкультура, вызвавшая недоумение у взрослых и ставшая причиной ожесточенных споров. Так называемые квадроберы переодеваются в животных и подражают диким зверям.