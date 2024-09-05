Благодаря действиям российских военнослужащих у жителей Суджи получилось эвакуироваться в первый день наступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области. Об этом РИА Новости рассказала местная жительница Тамила Шепиль.

Она сообщила, что в ночь на 6 августа услышала сильный взрыв, а затем вместе с дочерью схватила внуков и спряталась в подвале. На следующий день зять Шепиль рассказал, что украинские военные зашли в соседнюю Гончаровку.

«Ребята наши [российские военные] молодцы, низкий поклон им, они дали людям суджанским хотя бы полсуток, даже больше, чтобы выехать. Если бы не они, неизвестно, что бы случилось бы с нами», — высказалась Тамила.

Женщина рассказала, что добралась до пункта временного размещения в Курске. По словам жительницы Суджи, в городе осталось порядка тысячи человек.

«Остались те, кто не смог выехать: старики, инвалиды, те, у кого нет машины», — отметила Тамила.

Ранее житель Курска Сергей Катречко, искавший почти неделю собственную мать, рассказал, что женщина за 14 часов прошла почти 50 километров пешком, спасаясь от обстрелов и эвакуируясь из приграничной Суджи.