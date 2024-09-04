Мать девочки-квадробера заявила в полицию на Mia Boyka

Мать восьмилетней девочки-квадробера Марьяны написала заявление в полицию с просьбой проверить факт оскорбления певицей Mia Boyka ее дочери на концерте в Надыме. Об этом «РЕН ТВ» сообщили в управлении МВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу.

Напомним, что во время концерта в Надыме девочка в маске кошки потерялась и певица позвала ее на сцену, чтобы помочь. Там Mia Boyka стала расспрашивать школьницу о ее увлечении, а затем и вовсе раскритиковала его. В результате певицу обвинили в публичном унижении ребенка, а некоторые знаменитости, в том числе Егор Крид, поддержал девочку. Также в дело вмешалась глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина, которая предложила семье школьницы помощь, в том числе оплату услуг психолога, если это потребуется.

Мать девочки тоже решила не оставаться в стороне и написала заявление в полицию с просьбой проверить певицу по факту оскорбления девочки на массовом мероприятии. По словам женщины, после концерта ее дочь стали травить в школе.

При этом мать школьницы рассказала, что с ней связывался помощник Mia Boyka, который предлагал им поездку в Москву на два дня, чтобы посмотреть на артистов, в обмен на то, что они заберут заявление.