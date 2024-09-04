Комик Руслан Белый сравнил менталитет россиян и испанцев

Известный российский стендап-комик Руслан Белый (внесен Минюстом в реестр иноагентов), переехавший в Испанию, сравнил менталитет россиян и испанцев и назвал Москву самым модным городом на земле. На эту тему он порассуждал в шоу «Культурная разница», выпуск доступен на YouTube.

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Белый выразил мнение, что у испанцев, в отличие от россиян, принято регулярно посещать рестораны.

«В пятницу, как-то заметил, много людей, потом смотрю: и в субботу много, и в воскресенье много, в понедельник еще больше. Я думаю, может быть, у них какой-то другой календарь идет, это очень прикольно, что они не делают события из походов в кафе и рестораны», — пояснил он.

Комик рассказал, что в Испании пожилые женщины любят краситься, наряжаться и выходить в свет для встречи с друзьями. Российские, по его мнению, как правило, сидят дома и смотрят телевизор.

«Поездив по Европе, пожив в Барселоне (я еще не был в Америке, условно в каком-нибудь Нью-Йорке, но я даже был в Милане), я готов заявить, что Москва — это самый модный город на земле, я моднее людей не видел больше нигде, причем неважно, сколько у тебя денег, все одеваются одинаково модно», — отметил юморист.

Он добавил, что ему не нравится стиль испанцев.

Ранее Белый сравнил жизнь в Москве и Барселоне. Комик назвал столицу России лучшим городом в мире и уточнил, что в Москве лучше развита инфраструктура, чем в испанской столице.