ВОЗ объяснила, почему до сих пор не знает о причинах пандемии COVID

Происхождение COVID-19 невозможно определить, пока Китай не начнет сотрудничать с ВОЗ, заявил генеральный директор организации Тедрос Аданом Гебрейесус на брифинге в Женеве. По его словам, власти КНР должны предоставить информацию о рынке морепродуктов «Хуанань», а также о самых ранних случаях заболеваний. Без этой информации никто не может ни подтвердить, ни исключить имеющиеся гипотезы, передает его слова ТАСС.

Мы до сих пор не знаем, как началась пандемия COVID-19, и, к сожалению, работа по прояснению ее истоков остается незавершенной <...> Как я уже много раз говорил, в том числе и высокопоставленным китайским руководителям, сотрудничество Китая абсолютно необходимо для этого процесса <...> Сюда входит информация о рынке морепродуктов «Хуанань», о самых ранних известных и предполагаемых случаях заболевания COVID-19, а также о работе, проделанной в лабораториях Уханя, — заявил Гебрейесус.

Ранее сообщалось, что заболеваемость COVID-19 в России за последнюю неделю выросла на 20%. Кроме того, с 26 августа по 1 сентября скончались 28 человек. Вместе с тем были госпитализированы 2959 человек — на 52,3% больше, чем на предыдущей неделе. Выздоровели 17 503 человека, что на треть больше по сравнению с показателем предыдущей семидневки.