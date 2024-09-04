Все семь компонентов ядерной безопасности на Запорожской АЭС (ЗАЭС) были подорваны частично или полностью. Об этом заявил глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси в докладе организации, посвященном ситуации на станции.

"Ситуация на ЗАЭС последние два года остается шаткой и нестабильной, все семь неотъемлемых компонентов безопасности были подорваны полностью или частично", - приводятся слова Гросси в предисловии к докладу.

Он отметил, что инциденты на станции, включая пожар на градирне и "предполагаемые" удары БПЛА, пока не привели к радиологической аварии, но риски для персонала станции и международного сообщества "растут по мере продолжения вооруженного конфликта".

МАГАТЭ расширит поддержку Украины