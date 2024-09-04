МАГАТЭ считает ситуацию на ЗАЭС нестабильной
Все семь компонентов ядерной безопасности на Запорожской АЭС (ЗАЭС) были подорваны частично или полностью. Об этом заявил глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси в докладе организации, посвященном ситуации на станции.
"Ситуация на ЗАЭС последние два года остается шаткой и нестабильной, все семь неотъемлемых компонентов безопасности были подорваны полностью или частично", - приводятся слова Гросси в предисловии к докладу.
Он отметил, что инциденты на станции, включая пожар на градирне и "предполагаемые" удары БПЛА, пока не привели к радиологической аварии, но риски для персонала станции и международного сообщества "растут по мере продолжения вооруженного конфликта".