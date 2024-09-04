Назван срок окончания бархатного сезона в России

По-летнему теплые дни в европейской части России продлятся еще следующие полторы недели.

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Такой срок окончания бархатного сезона в стране назвал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов, его цитирует РИА Новости.

«Если смотреть на карту аномалий температуры до 20-х чисел сентября, то практически вся европейская территория России залита хорошим, ярким, красным цветом, которая означает, что нас ждет значительная положительная аномалия температуры», — пояснил синоптик.

По его сведениям, температура будет держаться на 4-6 градусов выше климатической нормы вплоть до 10-12 сентября. Затем температурный фон изменится, и столбики термометров опустятся на 2-3 градуса. По-настоящему осенней погода станет только к концу месяца.

Климатическая осень в ближайшие дни наступит в Алтайском крае, Хакасии, Иркутской, Омской, Новосибирской и Кемеровской областях. Ночные температуры уйдут в «минус» в Красноярском крае. Заморозки обещают жителям Забайкалья и Тувы.