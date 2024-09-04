Как глобальное потепление затронет Россию
Следствием глобального потепления для России станут участившиеся погодные катаклизмы. Как сообщает «МК», об этом рассказал климатолог, ведущий научный сотрудник МГУ имени Ломоносова Алексей Елисеев.
По его словам, некоторые моменты изменения климата на планете уже заметны обычному человеку. Елисеев обратил внимание на учащение явлений, связанных с развитием конвекции в атмосфере.
«Она начинается, когда идет сильный нагрев земной поверхности, что в свою очередь влияет на учащение ливневых дождей», — сказал климатолог.
Ученый подчеркнул, что ситуация различается от региона к региону, однако в некоторых из них частота ливней увеличилась на 10%. При этом «медленных, затяжных» дождей с годами становится все меньше. Другой показатель изменения климата — частота молниевых вспышек. Летом их прирост составил 10%, однако молнии стали бить и зимой, что раньше было крайне редким событием.