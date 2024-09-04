Как глобальное потепление затронет Россию

Следствием глобального потепления для России станут участившиеся погодные катаклизмы. Как сообщает «МК», об этом рассказал климатолог, ведущий научный сотрудник МГУ имени Ломоносова Алексей Елисеев.

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По его словам, некоторые моменты изменения климата на планете уже заметны обычному человеку. Елисеев обратил внимание на учащение явлений, связанных с развитием конвекции в атмосфере.

«Она начинается, когда идет сильный нагрев земной поверхности, что в свою очередь влияет на учащение ливневых дождей», — сказал климатолог.

Ученый подчеркнул, что ситуация различается от региона к региону, однако в некоторых из них частота ливней увеличилась на 10%. При этом «медленных, затяжных» дождей с годами становится все меньше. Другой показатель изменения климата — частота молниевых вспышек. Летом их прирост составил 10%, однако молнии стали бить и зимой, что раньше было крайне редким событием.