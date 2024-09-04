Володин: Решение проблемы с медицинскими кадрами будет приоритетом для Госдумы

Будущие медики, которые учились по программам целевого обучения, должны возвращаться работать в те больницы, которые их направили. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин в ходе посещения Самарского государственного медицинского университета. По его словам, депутаты планируют обсудить эту тему с профильным министерством.

Как сообщает сайт ГД, Володин с коллегами посетил вуз в ходе рабочей поездки в Самару. Во время встречи в университете был затронут кадровый вопрос. По словам спикера, сейчас в Самарской области в центральных районных больницах (ЦРБ) не хватает примерно половины необходимых врачей. При этом учебное заведение может отдавать 75 процентов бюджетных мест именно целевикам.

Володин привел пример: если целевика направляет центральная больница Сызрани - "значит, надо сделать так, чтобы он практику проходил там". Таким молодым специалистам, добавил спикер, нужно помогать с получением жилья, а также оказывать иные меры поддержки.

По оценке председателя ГД, все учебные планы должны готовиться с учетом этого подхода. Кроме того, целесообразно ориентировать будущего врача на работу именно в той больнице, где он должен проходить и практику, и стажировку. "Там должны быть у него кураторы, наставники", - считает Володин.

Он уточнил, что вопрос обеспечения клиник медкадрами будет одним из приоритетных в осенней сессии Госдумы. Он будет поставлен депутатами в ходе выступления главы Минздрава в ГД с докладом.

"Надо делать все для того, чтобы закрыть дефицит кадров врачей и среднего медицинского персонала, - резюмировал спикер. - Здравоохранение нуждается в высококвалифицированных кадрах. Врачей не хватает, среднего медицинского персонала недостаточно, и особенно в сельских ЦРБ".