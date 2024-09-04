Орешкин рассказал о «хорошем разговоре» с таксистом во Владивостоке

Заместитель главы Администрации президента РФ Максим Орешкин заявил, что в ходе своего пребывания во Владивостоке решил совершить поездку на такси эконом-класса. Он отметил, что тогда же ему удалось узнать, каково положение дел в городе и регионе, передает ТАСС.

Полученной информацией Орешкин поделился на полях Восточного экономического форума на сессии «Мастер-планы: от архитектуры к экономике». Он сообщил, что его не узнают в такси, а с таксистом «можно хорошо поговорить».

Орешкин рассказал, что в ходе поездки он «узнал про губернатора, про то, чем занимается его жена, сыновья, про то, как город не развивается, что не сделано и так далее».

Чиновник добавил, что «надо всем собраться и все достроить», в данном случае важны совместные усилия.

3 сентября сообщалось о прибытии президента РФ Владимира Путина во Владивосток. Там он примет участие в Восточном экономическом форуме и проведет ряд международных встреч.