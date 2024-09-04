Найдено более 500 человек, пропавших после эвакуации из Курской области

Российский Красный Крест, правительство Курской области, силовики и волонтеры нашли более 500 местных жителей, которые считались пропавшими. Об этом сообщил врио губернатора региона Алексей Смирнов.

«Благодаря взаимодействию Российского Красного Креста, Правительства Курской области и силовиков найдено уже более 500 человек», — заявил Алексей Смирнов в своем telegram-канале.

Также он выразил благодарность волонтерам и пообещал оказывать максимальное содействие и помощь пострадавшим.