Песков пошутил о возможных санкциях в отношении модератора ВЭФ

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на вопрос о санкциях американских властей в отношении модератора пленарной сессии Восточного экономического форума (ВЭФ) пошутил, что если бы у российской телеведущей Александры Суворовой был дом в США, то туда бы пришли с обысками.

Об этом сообщает РИА Новости.

"Ведущей пленарной сессии будет Александра Суворова... Грозит ли ей преследование? Если у неё так же, как у Дмитрия Саймса, есть дом в США, я не исключаю, что к ней придут с обысками", – пошутил Песков, отвечая на вопрос, касающийся обысков ФБР в доме политолога и ведущего Первого канала Дмитрия Саймса.

Саймс выступил модератором пленарного заседания Петербургского международного экономического форума в 2023 году. В августе этого года ФБР провело обыски в его доме. Сам журналист заявил, что он не находится в США с 2022 года и не был официально предупрежден о каких-либо действиях со стороны ФБР.

Восточный экономический форум стартовал на площадке ДВФУ во Владивостоке. Всего на форуме соберутся более 7 тысяч участников и представителей СМИ, свыше 2,5 тысячи бизнесменов и 700 спикеров сессий. Одной из основных тем ВЭФ станет развитие Дальнего Востока. Форум проходит на острове Русском с 3 по 6 сентября.