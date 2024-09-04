Орешкин рассказал, что узнал о губернаторе от таксиста во Владивостоке

Заместитель главы администрации президента РФ Максим Орешкин рассказал о своей поездке на такси по Владивостоку.

По словам чиновника, он специально воспользовался такси эконом-класса.

"Меня, слава богу, не узнают в такси. С таксистом можно еще хорошо поговорить", - рассказал Орешкин на полях Восточного экономического форума (цитата по ТАСС).

По словам замглавы АП, во время поездки он "много узнал про губернатора, про то, чем занимается его жена, сыновья, про то, как город не развивается, что не сделано и так далее".

Орешкин добавил, что с таким "благословением" необходимо "всем собраться и все достроить".

"Будем вместе все делать, справляться", - подчеркнул чиновник.

Орешкин также рассказал журналистам, что в поездках по регионам часто пользуется услугами такси.

"Если ты хочешь узнать самые последние новости, слухи, что происходит в регионах, такси - это самый что ни на есть правильный метод", - пояснил замглавы администрации президента РФ.

Напомним, пост губернатора Приморского края с 2018 года занимает Олег Кожемяко. У него трое детей, при этом сын - лишь один.