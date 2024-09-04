Суд принял к производству иск Мизулиной к Дудю* и Лебедеву

Лефортовский районный суд принял иск главы Лиги безопасного интернета Екатерины Мизулиной к журналисту Юрию Дудю (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов) и блогеру Артемию Лебедеву.

Об этом в среду, 4 сентября, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе столичных судов общей юрисдикции.

— Лефортовский районный суд города Москвы принял к производству иск Ассоциации участников рынка интернет-индустрии «Лига безопасного интернета», Мизулиной Екатерины Михайловны к Дудю Юрию Александровичу *, Лебедеву Артемию Андреевичу, — рассказали в пресс-службе ведомства.

Истцы полагают, что журналист и блогер нарушили права главы Лиги безопасного интернета. Дудь* и Лебедев распространили сведения, которые порочат честь, достоинство и деловую репутацию Мизулиной.

Ранее блогер в интервью журналисту оскорбил главу Лиги безопасного интернета. Он сказал, что не поддерживает ее общественную деятельность. После этого женщина потребовала возмещения морального ущерба на сумму около 10 миллионов рублей. Мизулина отказалась принимать извинения и заявила, что приложит это к исковому заявлению в суд.

*Внесен Минюстом в реестр иноагентов.