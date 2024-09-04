Суд принял иск Мизулиной к Дудю и Лебедеву

Лефортовский районный суд города Москвы принял к производству иск Ассоциации участников рынка интернет-индустрии «Лига безопасного интернета» и Екатерины Мизулиной против Юрия Дудя (признан в РФ СМИ-иноагентом) и Артемия Лебедева. Об этом сообщает официальный Telegram-канал судов общей юрисдикции города Москвы.

Истцы утверждают, что ответчики нарушили их права и распространили недостоверные сведения, наносящие ущерб чести, достоинству и деловой репутации Мизулиной и Ассоциации.

Конфликт возник после интервью Артемия Лебедева Юрию Дудю, опубликованного 1 августа. Мизулина, усмотрев в интервью критику в свой адрес, заявила о намерении взыскать 10 млн руб. в качестве компенсации за причиненный моральный ущерб, которые планирует направить на помощь семьям участников СВО.

Вскоре Лебедев извинился перед Мизулиной за свои высказывания, подчеркнув, что его критика касалась исключительно ее деятельности. Однако Мизулина отказалась принять извинения. О том, что глава «Лиги безопасного интернета» подала в суд, стало известно 3 сентября.