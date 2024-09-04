Россия подготовила безвизовый режим с новой страной

РФ и Иордания практически завершили согласование безвизового режима, переговоры находятся на финальной стадии. Об этом рассказали «Известия» со ссылкой на посольство России в Аммане.

Дипломаты подчеркнули, что Москва и Амман в ближайшее время рассчитывают объявить о взаимной отмене виз для туристов. Кроме того, с октября 2024 года страны планируют возобновить прямое регулярное авиасообщение.

Иорданский национальный перевозчик Royal Jordanian начнет выполнять рейсы в Москву. Дипломаты считают, что это активизирует туристические потоки.

В Иордании находится древний город Петра, включенный в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. На юге страны расположен заповедник Вади-Рам, на территории которого снимали фильмы «Дюна» «Марсианин» и «Трансформеры».

Ранее в МИД РФ сообщили, что Россия стремится ввести безвизовый режим со всеми странами Латинской Америки. Министр экономического развития Максим Решетников рассказал, что Россия уже предложила ввести взаимный безвиз Кувейту, Оману, Бахрейну, Саудовской Аравии и Малайзии. Министр отмечал, что из этих стран возможен приток «туристов класса премиум», в которых заинтересована Россия.