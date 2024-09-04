Покинувший Россию комик заявил, что «чувствует себя чужим» на родине

Известный российский стендап-комик Андрей Айрапетов, уехавший из России, рассказал о поездке в Москву.

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Подробностями он поделился в подкасте для YouTube-канала «Ночная смена».

Айрапетов заявил, что приехал в Москву на неделю и встретился с коллегами. По его словам, после разговоров с комиками он почувствовал себя чужим в России.

«Все так туго, как будто бы ты встретил дальнего родственника. Вы как бы родные друг другу люди, вас что-то связывает. И меня пугает это», — описал он свои ощущения.

При этом стендапер подчеркнул, что не потерял связь с близкими друзьями.

Ранее Айрапетов оценил перспективу возвращения в Россию. Он заявил, что не собирается приезжать в страну в ближайшее время.

В январе стало известно, что известный российский юморист Александр Гудков вернулся в Россию. Шоумен уехал из страны в 2022 году, жил в Турции и Узбекистане.