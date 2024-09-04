Спектакли с Валерием Афанасьевым оказались под угрозой отмены

Спектакли актера Валерия Афанасьева оказались под угрозой отмены из-за частичной потери зрения артистом. Как сообщает Telegram-канал Shot, 75-летний мужчина жалуется, что почти ослеп на один глаз.

По информации канала, проблемы с сетчаткой правого глаза начались еще два года назад. Тогда Афанасьев прошел курс лечения внутриглазными инъекциями для сохранения зрения. Это помогло на некоторое время. Сейчас к заболеванию сетчатки добавилась катаракта, которая влияет на зрительную функцию.

Накануне медики рекомендовали актеру лечь в больницу, где ему проведут операцию. Афанасьев готовится к госпитализации.

Напомним, что Валерий Афанасьев снялся более чем в 200 советских и российских фильмах. Сейчас он участвует в постановках в Малом театре и «Русской песне»: 75-летний артист задействован в «Женитьбе», «Игроках», «Тихом доне» и «Петре Первом».