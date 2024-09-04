Москва и Амман могут скоро объявить об отмене виз для туристов

Россия и Иордания обсуждают отмену визового режима для туристов обеих стран, соглашение проходит финальную стадию согласования. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на российское диппредставительство в Аммане.

"Действительно, сейчас идет проработка вопроса о заключении российско-иорданского соглашения об отмене визового режима для туристов из наших стран. Согласование этого документа находится на заключительной стадии, поэтому рассчитываем, что в ближайшее время Москва и Амман смогут официально объявить об этом важном событии в наших двусторонних отношениях", - сообщили журналистам в посольстве России в Иордании.

Как добавили в диппредставительстве изданию, в октябре запланировано возобновление прямых рейсов по маршруту Амман - Москва иорданского авиаперевозчика Royal Jordanian. "<...> что, безусловно, подстегнет турпоток и сделает Иорданское Хашимитское Королевство еще ближе для наших сограждан", - отметили в посольстве.