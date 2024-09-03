Одна из старейших православных церквей осудила украинский закон о запрете УПЦ

Иерусалимский патриархат, являющийся старейшей автокефальной православной церковью, обратился к украинским парламентариям с призывом отменить закон, запрещающий Украинскую православную церковь — единственную каноническую православную церковь на Украине.

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— Иерусалимский патриархат вместе со многими патриархами и другими предстоятелями церквей осуждает принятый 20 августа Верховной радой Украины новый закон, предполагающий запрет богослужений в храмах Украинской православной церкви, — сообщили представители церкви.

В патриархате подчеркнули, что такое коллективное наказание для многих верующих не способствует единству и мирному сосуществованию. По их словам, использованию религиозных убеждений и практик в качестве орудия нет оправданий.

В связи с этим патриархат призвал Верховную раду Украины пересмотреть этот закон и отменить его во благо всех верующих в стране. Перевод обращения был опубликован на сайте отдела внешних церковных связей РПЦ.

Президент Украины Владимир Зеленский в субботу, 24 августа, подписал законопроект о запрете деятельности канонической УПЦ в стране. Вступление документа в силу предполагается через 30 дней после его публикации.