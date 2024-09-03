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Минпросвещения РФ установило проведение школьной Олимпиады по предмету «Труд»

С этого учебного года Министерство просвещения Российской Федерации планирует проводить всероссийскую школьную олимпиаду по предмету «Труд». Соответствующий приказ опубликован на официальном портале правовой информации.

Минпросвещения РФ установило проведение школьной Олимпиады по предмету «Труд»
© Вечерняя Москва
— Установить, что начиная с 2024/25 учебного года всероссийская олимпиада школьников по общеобразовательному предмету «Труд (технология)» проводится по профилям: «Культура дома, дизайн и технология», «Техника, технология и техническое творчество», «Информационная безопасность» и «Робототехника», — говорится в сообщении.

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