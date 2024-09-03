Минпросвещения РФ установило проведение школьной Олимпиады по предмету «Труд»

С этого учебного года Министерство просвещения Российской Федерации планирует проводить всероссийскую школьную олимпиаду по предмету «Труд». Соответствующий приказ опубликован на официальном портале правовой информации.

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— Установить, что начиная с 2024/25 учебного года всероссийская олимпиада школьников по общеобразовательному предмету «Труд (технология)» проводится по профилям: «Культура дома, дизайн и технология», «Техника, технология и техническое творчество», «Информационная безопасность» и «Робототехника», — говорится в сообщении.

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