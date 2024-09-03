Десятки человек госпитализировали из-за вспышки инфекции в Баксане

В Кабардино-Балкарии 212 человек обратились к медикам из-за вспышки кишечной инфекции. Об этом пишет РБК со ссылкой на источники. .

Вспышка острой кишечной инфекции произошла в микрорайоне «Северный» Баксана. Население города, по данным переписи 2021 года, составляет 39 593 человека.

В Минздраве КБР уточнили, что большая часть из обратившихся находится на амбулаторном лечении с легкой степенью заболевания.

Медики после осмотра госпитализировали 70 пострадавших, в том числе 56 детей. Специалисты оценивают состояние госпитализированных как средней степени тяжести, заметили в ведомстве.

Вместе с тем, один подросток попал в реанимацию. Он получил телемедицинскую консультацию специалистов федерального центра, и, с положительной динамикой, был переведен в отделение, пояснили в министерстве.

Эксперты полагают, что причиной кишечной инфекции могла стать водопроводная вода. Для проверки сотрудники местного центра гигиены и эпидемиологии проводят отборы проб воды в источнике водоснабжения, в распределительной сети.

Роспотребнадзор призвал население использовать в хозяйственно-бытовых и питьевых целях кипяченую или бутилированную воду. Местные власти пообещали жителям организовать подвоз питьевой воды в случае необходимости.

Работу приостановили две школы, два городских детских сада и один колледж.

В прокуратуре пояснили, что будет дана оценка исполнению законодательства в сфере водоснабжения и санитарно-эпидемиологического благополучия. Под проверку попадут ресурсоснабжающая организация, органы местного самоуправления и иные лица, ответственные за воду в кранах людей.