Десятки человек госпитализировали из-за вспышки инфекции в Баксане

70 человек госпитализировали из-за вспышки острой кишечной инфекции в городе Баксан Кабардино-Балкарии. Об этом сообщила пресс-служба регионального Минздрава в Telegram.

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«Специалисты оценивают состояние госпитализированных как средней степени тяжести. Всеми необходимыми лекарственными препаратами медорганизации обеспечены», — говорится в сообщении.

Помимо того, на амбулаторном лечении находится большая часть обратившихся к медикам с симптомами инфекции. Минздрав проводит ежедневный мониторинг их состояния, добавили в ведомстве.

В этот же день в федеральном оперштабе по борьбе с коронавирусом сообщили, что за неделю показатель заболеваемости COVID-19 в России вырос на 20 процентов.