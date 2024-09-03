Хаски тремя концертами подряд подвел итог третьему сезону Summer Stage

В последние выходные лета 2024 Хаски тремя сольными концертами подряд подвел итог третьему сезону московской опен-эйр площадки Summer Stage. Специальными гостями шоу стали: DJ Stonik1917, он исполнил хит этого лета с припевом «Эй! Какой хороший день, чтобы подарить цветок!», а также Антоха МС и тима ищет свет.

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Посмотреть концерт в третий день — 1 сентября — пришли Александра Ревенко, Саша Михалкова, Василий Трунов из шоу “Вписка”, Маугли, Алина Насибуллина, Мария Пак, Владимир Варнава, Ангелина Супергелик и многие другие.

Кроме музыкальных впечатлений при покупке напитков от Fox&Dogs или Green Baboon посетители получали специальные карточки или браслеты, и участвовали в розыгрыше призов — от брендированных панамок и футболок до поясных сумок и много другого!

Но это еще не конец — в сентябре нас также ждут несколько концертов на Summer Stage. В четверг, 5 сентября, на сцену поднимутся ребята из барнаульской бард-рок группы Жени Трофимова «Комната Культуры», а на следующий день большое сольное выступление даст неотразимый герой альтернативного рока и эмо-рэпа Кишлак.

Билеты можно купить на официальном сайте.