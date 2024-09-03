На конференции «Ко-Лаб» представят экспертизу по вопросам системного подхода к глобальному оздоровлению
18 сентября в Москве состоится первая конференция по управлению возрастом и здоровьем «Ко-Лаб». В рамках деловой программы мероприятия пройдут экспертные дискуссии по 5 основным направлениям, раскрывающие различные аспекты системного подхода к глобальному оздоровлению — медицинскому, физиологическому, психологическому и социальному.
Платформа «Ко-Лаб» — проект, целью которого является стать главной площадкой для обсуждения концепции здорового образа жизни и экологии личности. Для этого на платформе предусмотрены самые разные форматы: сервис для коллабораций брендов, закрытый клуб и тематические мероприятия, главным из которых станет конференция по управлению возрастом и здоровьем «Ко-Лаб».
Деловая программа конференции включает 5 основных треков:
- Косметология и красота. На сессии эксперты с мировым именем расскажут, как питание, менеджмент образа жизни и медицинские технологии помогают отсрочить возрастные изменения внешности и организма в целом.
- Лайфстайл. Практикующие врачи и эксперты-популяризаторы здорового образа жизни представят самые эффективные методы, улучшающие здоровье. Отдельной темой станет осознанный подход к здоровью и формирование самодисциплины.
- Классическая медицина. Сессия, где каждое слово будет по науке. Ведущие медицинские специалисты (титулованные эндокринолог, кардиолог и диетолог) внесут ясность в самые животрепещущие вопросы: можно ли применять «Оземпик» для похудения, существуют ли вообще безопасные препараты контроля веса и чем на самом деле являются БАДы.
- Организм как системный подход. Сессия посвящена биомедицинским методикам оздоровления и борьбы с возрастными изменениями. Их сегодня множество — и выступление спикеров поможет разобраться, какие действительно работают, а с какими стоит повременить.
- Нейрохакинг и гаджеты для контроля состояния организма. Сессия посвящена тому, как мозг во многом определяет качество жизни и состояние здоровья человека. Спикеры перечислят главные факторы, влияющие на улучшение или изменение работы мозга. А также назовут самые эффективные методики для развития когнитивных функций. Особое внимание будет уделено цифровым технологиям — гаджетам, которые позволяют мониторить и эффективно интерпретировать важные показатели здоровья (от ритмов мозговой деятельности до уровня глюкозы в крови).
«Деловая программа конференции «Ко-Лаб» раскроет широкий спектр научных достижений интегральной превентивной и антивозрастной медицины. Мероприятие имеет высокое практическое значение в части презентации новейших разработок и концептуальных решений в области оздоровления и anti-age, а также станет главной площадкой для нетворкинга и коллабораций экспертов российской отрасли здоровья и биохакинга», — прокомментировала Ольга Пивень, сооснователь платформы «Ко-Лаб» и компании «ОМГ» с многолетним опытом проведения мероприятий, конференций ЦИПР и «СО.ЗНАНИЕ».
«Проект «Ко-Лаб» призван объединить всю существующую экспертизу по вопросам экологии личности и качества жизни человека для совместного поиска решений и обмена опытом. Мероприятие пройдет при поддержке ведущих специалистов в области медицины и биохакинга, а также известных экспертов по долголетию и биологии старения», — отметила Ксения Зайцева, сооснователь платформы «Ко-Лаб», эксперт в области эстетической медицины, владелица клиники Xella.
Экспертный состав конференции представлен из новаторов в отрасли здоровья и биохакинга. В числе спикеров мероприятия: Алексей Безымянный — ведущий специалист по биохакингу в России, автор 60 научных статей, соавтор книги «Биохакнутый. Как держать здоровье под контролем, чтобы чувствовать себя на 100%», Дмитрий Мельников — хирург с международным именем и уникальным опытом пластических и реконструктивных операций на молочной железе, Леонид Моргунов — специалист с уникальным клиническим опытом, автор более 500 научных работ по различным вопросам эндокринологии, клинической фармакологии, внутренних болезней, урологии, Алексей Москалев — биогеронтолог, специалист в области генетики продолжительности жизни и старения, Константин Иванов — врач-кардиолог и диетолог, руководитель уникального медицинского центра, автор более 45 научных статей, журналист, автор и ведущий программы «Медицина будущего» на телеканале «Доктор», Ильмира Гильмутдинова — специалист по биотехнологиям, превентивной и anti-age-медицине, автор проекта «Школа молодого биохакера», Илона Авдалян — главный врач клиники эстетической медицины Xella.
Помимо насыщенной деловой программы, гостей и участников конференции ждут различные мастер-классы и воркшопы, в том числе мастер-класс Федора Елютина «Практика гвоздестояния», мастер-класс «BiohackingLab: тестирование на газоанализаторе», мастер-класс Александры Мельницкой и Евгении Кисиль «Биологический возраст», мастер-класс Ивана Тарасенко «Концентратор водорода».
Ознакомиться с программой мероприятия и спикерами можно на официальном сайте.
Официальный партнер мероприятия — сеть клиник «Будь здоров».
Партнеры мероприятия — Первая Линия. Health Care Resort, Mriya Resort & SPA, Медфрендс, Freedom tampons, Lactoflorene, Lasa Laboratorios, Authentica, Librederm Dermatology, 4fresh, Guinot, Dr. Сeuracle, Genosys, Beauty Bite, Xella, PURPUR, Htoy, Z.Kudrina, MELA, Beauty Spoon.
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