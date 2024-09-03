Глава «Росатома» рассказал о ситуации вокруг Курской АЭС

Курская АЭС работает в штатном режиме, делается все возможное для обеспечения ее безопасности, однако риски для станции не снизились. Об этом рассказал глава «Росатома» Алексей Лихачев, видеозапись беседы с которым опубликовал в своем Telegram-канале журналист Павел Зарубин.

Лихачев обратил внимание на то, что АЭС является важным узлом для энергетического снабжения Курского региона и сейчас «живет нормальной жизнью».

«Но особо хороших новостей нету. (…) И на станции, и в городе общее настроение очень тревожное. Делается все необходимое для обеспечения нормальных условий работы Курской АЭС. Прилеты происходят, постоянно звучат сигналы воздушной тревоги», - пояснил он.

По словам главы «Росатома», ударов непосредственно по атомной станции в последние дни не было, но на подлете нейтрализуется большое количество беспилотников.

«Гендиректор МАГАТЭ сильно озабочен ситуацией на Курской атомной станции, может быть в эту минуту даже сильнее, чем ситуацией на Запорожской. Мы можем лишь надеяться на его и политическое мужество и решимость не допустить аварии», - пояснил Алексей Лихачев.

Утром 6 августа ВСУ вторглись на территорию Курской области, а ночью 22 августа предприняли попытку атаки дроном-камикадзе на Курскую АЭС. Беспилотник сбили и обнаружили вблизи хранилища отработавшего ядерного топлива. В МИД РФ назвали это нападение актом ядерного терроризма.

Путин назвал причину атаки ВСУ на Курскую область

27 августа глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси посетил Курскую АЭС и назвал ситуацию на станции серьезной, а предотвращение ядерной аварии «жизненно важным».