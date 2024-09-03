Бывший глава конструкторского бюро «Рубин» Игорь Спасский, по проектам которого были созданы около 200 советских и российских подводных лодок, умер в возрасте 98 лет.

Об этом сообщила пресс-служба правительства Санкт-Петербурга.

«С его именем связаны проекты, ставшие основой стратегического потенциала Военно-морского флота России. Под его руководством Центральное конструкторское бюро морской техники «Рубин» стало символом надежности и инноваций», - говорится в сообщении.

Спасский был удостоен званий Героя России и Героя Социалистического Труда. Он был академиком РАН и почетным гражданином Санкт-Петербурга.

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Игорь Спасский возглавлял конструкторское бюро «Рубин» более 30 лет. Под его руководством были разработаны в том числе и проекты подлодок «Кальмар», «Акула» и «Дельфин». Он участвовал в разработке международного коммерческого проекта «Морской старт», а также руководил операцией по подъему затонувшей подлодки «Курск», пишет РБК.

Ранее в возрасте 90 лет скончался создатель первой советской атомной подводной лодки К-3 Радий Шмаков - бывший главный конструктор Санкт-Петербургского морского бюро машиностроения (СПМБМ) «Малахит».