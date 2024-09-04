Милонов высмеял дебоширов, избивших туристов в Анапе

Депутат Государственной думы Виталий Милонов в беседе с NEWS.ru назвал «мамкиными бруталами» мужчин, которые избили туристов в Анапе за отказ девушки познакомиться. По его словам, нападавших надо отправить в зону специальной военной операции, где они могли бы рыть траншеи и укладывать трубы.

Думаю, что такие мамкины бруталы сразу обделаются на СВО. Исправительные работы я бы им дал в зоне СВО, оружие им давать нельзя, так как они, вероятно, психи. Может, вейпы курят или еще что-нибудь. Порыть траншеи, трубы укладывать или еще что-нибудь, там они смогут показать себя во всей красе, — высказался Милонов.

Парламентарий считает, что руководству Анапы необходимо принять меры и с позором выгнать нападавших. Как подчеркнул депутат, это аккуратный город, который любят многие россияне и выбирают его для летнего отдыха.

Ранее очевидица рассказала, что туристов в Анапе избили охранники местного бара. По ее словам, стоящая рядом толпа не пыталась остановить нападавших. Она подчеркнула, что мужчины просто смотрели на происходящее и снимали все на видео. Женщина отметила, что после избиения туристов нападавшие сбежали, из-за этого полиция сначала отказывалась возбуждать уголовное дело.