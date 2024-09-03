Члену банды «Цапков» Вячеславу Цеповязу удалось добиться перевода из амурской колонии в волгоградскую. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

Напомним, что Цеповязу вынесли приговор в 2013 году, его осудили на 20 лет заключения за особо тяжкие преступления. Бандит попал в Амурскую область, но оттуда сразу же стал ходатайствовать об отбытии наказания поближе к дому на Кубани.

В 2019 году его перевели в ИК-6 Омска, и сейчас по многочисленным просьбам он переведен в ИК-26 Волгоградской области. Цеповяз неоднократно жаловался на здоровье. Ему ранее удалили левый плечевой сустав и диагностировали саркому, из-за чего одна рука стала короче другой на восемь сантиметров.

Напомним, что в 2018 году в СМИ были опубликованы фотографии, на которых другой член банды, Вячеслав Цеповяз, сидит в тюрьме за столом с крабами, икрой и шашлыком. Позднее информация о роскошной жизни преступника была опровергнута.

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Ранее глава думского комитета по информационной политике Александр Хинштейн сообщил, что направит запросы в соответствующие инстанции с просьбой проверить появившуюся в СМИ информацию об установке виниров преступнику в СИЗО-1.