В России отменят все формально действующие законы СССР и РСФСР

Минюст планирует отменить все формально действующие правовые акты органов юстиции СССР и РСФСР, принятые до 12 декабря 1991 года.

Об этом во вторник, 3 сентября, сообщил глава Минюста Константин Чуйченко.

— Подготовлен и в ближайшее время будет подписан приказ Минюста России об отмене всех формально действующих нормативных правовых актов органов юстиции СССР и РСФСР, принятых до 12 декабря 1991 года, — сказал он.

Сообщается, что не отменяются только те советские законы, которые были приняты судебными органами совместно с другими органами, а также законы, содержащие служебную информацию и составляющие государственную тайну.

Министр пояснил, что 12 декабря 1991 года не случайно было выбрано в качестве даты отмены всех правовых актов СССР, так как именно в этот день было ратифицировано соглашение о создании СНГ, передает ТАСС.

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