Блогера Mellstroy потребовали наказать за пропаганду веселящего газа

Совет блогеров России потребовал наказать стримера Mellstroy (настоящее имя — Андрей Бурим) за пропаганду веселящего газа. Как сообщает Telegram-канал Shot, они предложили ввести за подобную деятельность уголовную ответственность.

Соответствующее обращение представители организации направили главе МВД Владимиру Колокольцеву. Они попросили рассмотреть вопрос введения ответственности за пропаганду веселящего газа и его свободную продажу не в медицинских целях.

Бурима предложили наказать за это первым. Причиной стала трагедия, случившаяся в конце августа в Москве. Тогда 15-летний подросток посмотрел интервью блогера, где тот нахваливал оксид азота, надышался им и умер от отека мозга. Отмечается, что сейчас максимальное наказание за пропаганду употребления веселящего газа — штраф в размере 2 тысяч рублей.

Ранее адвокат Вадим Багатурия заявлял, что Бурима могут обвинить в смерти 15-летнего фаната. По словам юриста, для этого потребуется собрать доказательную базу, которая подтвердит, что школьник погиб в результате действий, транслируемых блогером в интернете.