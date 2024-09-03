Мишустин призвал входить в жизненные ситуации участников СВО

Премьер-министр России Михаил Мишустин в беседе с председателем Фонда пенсионного и социального страхования Сергеем Чирковым призвал в работе с участниками СВО проявлять специальный подход и входить в жизненные ситуации людей.

«Очень важно... обеспечить их, а также их семьи всем необходимым, что полагается по льготам. Нужно здесь проявить, скажем так, и специальный подход, чтобы разъяснять, входить в жизненную ситуацию людей», — цитирует Мишустина ТАСС.

Российский премьер также заявил о важности продолжения сотрудничества с фондом поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества», которое позволит повысить качество социальной защиты участников СВО и их семей.

Ранее правительство России утвердило правила предоставления выплаты в 400 тыс. рублей военным контрактникам, отправившимся в зону проведения специальной военной операции.