В России зафиксировали рост заболеваемости ковидом

Заболеваемость коронавирусом за прошедшую неделю увеличилась в России на 20 процентов, а число госпитализаций выросло на 52,3 процента. Об этом 3 сентября заявили в федеральном оперштабе по борьбе с распространением инфекции.

Увеличение числа госпитализаций отмечается в 45 регионах страны, заболеваемости — в 67 регионах.

Согласно информации оперштаба, за неделю выздоровели 17 503 человека, заразившихся COVID-19, это на 34,8 процента больше относительно показателя прошлой недели. 28 человек умерли.

Как писала «Парламентская газета», в сентябре в России начнется прививочная кампания от гриппа и коронавируса. С начала августа в регионы начали поступать обновленные вакцины. Роспотребнадзор рекомендовал привить от гриппа 60 процентов россиян. При этом массовой вакцинации от COVID-19 в этом году не будет.