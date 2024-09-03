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93-летний Иван Краско рассказал о состоянии здоровья

Иван Краско, которому в сентябре исполнится 94 года, посетил светское мероприятие по случаю открытия выставки художника Никаса Сафронова. Об этом сообщила «Комсомольская правда».

93-летний Иван Краско рассказал о состоянии здоровья
© РИА Новости

По словам самого Краско, чувствует он себя соответственно возрасту, но не мог не прийти на мероприятие своего друга. Однако передвигаться актер смог только с помощью своей ассистентки Дарьи. Девушка предупредила журналистов, что задавать вопросы следует как можно громче.

«Чувствую себя соответственно возрасту: иногда чуть лучше, иногда чуть хуже. Сегодня нашел силы прийти к своему большому другу Никасу Сафронову», — рассказал артист.

Ранее стало известно, что на открытии выставки Сафронова появился его сын, пианист Лука Затравкин, который похудел более чем на 100 килограммов.

Общество
Иван Краско
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