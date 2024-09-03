Бастрыкин созвал срочное совещание по преступности мигрантов

Председатель Следственного комитета (СК) РФ Александр Бастрыкин созвал срочное совещание с главами региональных следственных управлений, которое будет посвящено высокому уровню преступности среди мигрантов. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Отмечается, что совещание пройдет 3 сентября в режиме видеоконференции. Среди прочего регионы должны будут доложить главе СК о работе с преступлениями, совершенными мигрантами, а также о работе с задержанными по их отправке в зону специальной военной операции (СВО).

По информации источников, отчитываться перед Бастрыкиным будут руководители управлений Москвы, Подмосковья, Санкт-Петербурга, Башкирии, Самарской и Саратовской областей, а также Удмуртской Республики.

В конце июня Бастрыкин пожаловался на мигрантов, которые получают российское гражданство, но не встают на воинский учет. Он рассказал, что более 30 тысяч таких уклонистов «мы отловили, поставили на учет, и уже порядка 10 тысяч направлены в зону СВО».

По его словам, на фронте «эти товарищи» нужны, чтобы рыть окопы и создавать укрепления. Бастрыкин также призвал изменить миграционную политику в России и выразил недовольство работой Госдумы, которая еще не приняла новых законов в этой области.