Сооснователь Pink Floyd Уотерс поблагодарил народ России за победу над нацистами
Сооснователь группы Pink Floyd Роджер Уотерс в эфире RT обратился к народу России и поблагодарил за победу над нацистами во Второй мировой войне.
«Мы благодарим вас, народ России, за ту огромную жертву, которую вы принесли», — сказал Уотерс.
Он подчеркнул, что именно русские ценой 22 млн жизней остановили нацистов во Второй мировой войне.
«Войну выиграли вы на Восточном фронте. Вы. Это были вы, русские. Спасибо», — заявил музыкант.