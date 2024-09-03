Сооснователь группы Pink Floyd Роджер Уотерс в эфире RT обратился к народу России и поблагодарил за победу над нацистами во Второй мировой войне.

«Мы благодарим вас, народ России, за ту огромную жертву, которую вы принесли», — сказал Уотерс.

Он подчеркнул, что именно русские ценой 22 млн жизней остановили нацистов во Второй мировой войне.