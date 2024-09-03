Основатель британской группы Pink Floyd Роджер Уотерс обратился к россиянам и поблагодарил Россию за победу над нацистами во Второй мировой войне. Видеозапись обращения музыканта опубликовало RT.

По словам Роджера Уотерса, русский народ до сих пор не получил достаточную благодарность от мирового сообщества за то, что ценой 22 млн жизней победил во Второй мировой войне.

«Спасибо. Спасибо. Мы благодарим вас, народ России, за ту огромную жертву, которую вы принесли», - заявил сооснователь Pink Floyd.

Он также отметил, что война была выиграна вовсе не в день высадки в Нормандии.

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«Войну выиграли вы на Восточном фронте. Вы»,- заявил он.

Ранее власти Франции отказались приглашать Россию на празднование 80-летнего юбилея высадки союзников в Нормандии 6 июня 1944 года. По данным СМИ, во Франции объяснили это решение словами, приписываемыми Иосифу Сталину: «Есть человек — есть проблема, нет человека — нет проблемы».