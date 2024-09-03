Глава ВЦИОМ заявил об антидемографической политике Запада среди россиян

Гендиректор фонда «Всероссийский центр изучения общественного мнения» (ВЦИОМ) Константин Абрамов на сессии Восточного экономического форума на ВЭФ в разговоре с RT заявил об антидемографической политике Запада среди россиян.

«Существует разница в восприятии идеальной семьи в различных возрастных категориях. И в более молодых группах мы видим вообще тревожные тенденции. Например, в группе от 18 до 24 лет 20% считают, что семья может быть и без детей. Тогда как ещё в 2014 году в этой группе такого мнения придерживались 3%», — отметил он.

По его словам, сейчас среди молодёжи распространена идеология потребления.

«Безусловно, идеология жизни для себя, потребительского общества, эгоистичная идеология, когда люди в принципе не готовы брать ответственность за создание семьи, рождение детей, она пронизывает на сегодняшний день нашу среду молодёжную. Это успешная работа западных наших нетоварищей в течение долгих лет», — добавил он.

Абрамов заявил, что эта тенденция очень опасна.

«Поколение молодёжи в этой группе 18—24 лет, они вообще только в интернете... Большое, огромное влияние оказывается через каналы, которые мы не контролируем, а через эти каналы вливаются в умы наших сограждан разного возраста, но в основном это молодёжь, установки, убеждения и ценности... чуждыми для нас, вражескими. Эта война идёт в полный рост. Мы, социологи, её видим», — сказал он.

Глава ВЦИОМ отметил, что эта антидемографическая политика Запада поддерживается огромными фондами, деньгами.