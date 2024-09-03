На Кубани прогнозируют смерчи на море

Опасность возникновения смерчей над Черным морем имеется в период с 3 по 6 сентября на участке от Анапы до Магри, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

"Сегодня, 3 сентября, в период с 14:00 мск до 16:00 мск и до конца суток, а также в течение суток с 4 по 6 сентября на Черноморском побережье, на участке от Анапы до Магри имеется опасность формирования смерчей над морем", - говорится в сообщении.

Уточняется, что ситуация может быть отнесена к категории опасных явлений, жителей и гостей призвали быть внимательными и осторожными.