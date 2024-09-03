Стало известно, чем кормят гостей Восточного экономического форума

Гостям Восточного экономического форума во Владивостоке предлагают на обед меню из морепродуктов, сообщает корреспондент NEWS.ru. Так, в дальневосточный сет стоимостью шесть тысяч рублей входит закуска из магаданских креветок, оливье «А-ля Рус» с крабом и красной икрой, блины с красной икрой, копченая уха с тремя видами рыб и гёдза с креветкой. Также к обеду подается кубанское белое сухое вино «Шардоне».

Помимо комплексного обеда, гостям форума в рыбном доме Росрыболовства предлагаются и другие салаты, а также холодные и горячие закуски, супы и горячие блюда. Среди них тартар из нерки, запеченный гребешок в ракушке, дальневосточный зеленый борщ с морепродуктами, королевские фаланги камчатского краба и другое.

В первый день Восточного экономического форума делегации из арабских стран продемонстрировали соколов и кречетов, добавляет корреспондент NEWS.ru. Одну из птиц арабские гости назвали Альфой. Также к гостям обратился с речью актер Стивен Сигал.

Депутат Госдумы от ЛДПР Алексей Диденко на пленарной сессии ВЭФ заявил, что вся государственная политика в России должна быть пропитана многодетностью. По его словам, идеи чайлдфри и феминизма присущи поколению, выросшему в 1990-х без идеологии. Он считает, что в России необходимо заниматься изменением мировоззренческой парадигмы.