Минкульт Чечни призвал оградить детей от западной культуры

Министр культуры Чечни Иса Ибрагимов считает, что подрастающее поколение необходимо оградить от западных ценностей. Об этом он заявил РБК в кулуарах Восточного экономического форума (ВЭФ).

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Он отметил, что у России есть своя культура, при этом он утверждает, что она «не идентична с культурой Европы».

«И подрастающее поколение мы должны беречь от того зла, которое нам сегодня пытаются внедрить. Нам эти западные ценности не нужны», — сказал глава чеченского Минкульта, отвечая на вопрос, нужен ли запрет на голливудское кино в РФ.

В августе президент России Владимир Путин подписал указ о льготном порядке обращения при переселении в страну иностранных граждан, которые на своей родине не разделяют «неолиберальные установки», противоречащие традиционным ценностям.

Согласно указу, получить временное разрешение на проживание можно без знания русского языка и истории страны.