Брат основателя мессенджера Telegram Павла Дурова Николай имеет гражданство Сент-Китс и Невис. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на осведомленный источник.

О местонахождении Николая Дурова сейчас ничего неизвестно. Ранее сообщалось, что он является старшим научным сотрудником петербургского отделения Математического института имени Стеклова РАН и работал в Лаборатории алгебры и теории чисел.

Павла Дурова задержали в парижском аэропорту 24 августа. Французские власти предъявили ему обвинение по шести статьям, в том числе в соучастии в распространении наркотиков и детской порнографии, а также в отказе предоставлять информацию по запросам властей. 28 августа Дуров был отпущен под залог в 5 млн евро с запретом покидать Францию на время судебного процесса.

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Европейские СМИ со ссылкой на источники сообщали, что власти Парижа выдали ордер на арест не только Павла, но и Николая, еще 25 марта. Сам глава Telegram рассказывал, что его брат выступил создателем основных принципов шифрования в мессенджере.