Брат основателя мессенджера Telegram Павла Дурова Николай имеет гражданство Сент-Китс и Невис. Об этом стало известно во вторник, 3 сентября.

Местонахождение Николая на данный момент неизвестно, пишет РИА Новости.

Павла Дурова обвинили в соучастии в распространении детской порнографии, незаконном обороте наркотиков. Об этом сказано в заявлении прокуратуры Парижа.

28 августа Павел Дуров покинул здание суда в Париже на частной машине. По решению суда он должен был внести залог в размере пяти миллионов евро. Ему запрещено покидать Францию. Он обязан появляться в полиции дважды в неделю.

Во Франции опубликовали первые фото Дурова с Вавиловой после освобождения

Дело, в рамках которого основателя мессенджера Telegram Павла Дурова задержали и допрашивают, было возбуждено вокруг 12 правонарушений.

В парижском аэропорту 24 августа задержали предпринимателя, основателя соцсети «ВКонтакте» и мессенджера Telegram Павла Дурова, а вместе с ним и его спутницу — 24-летнюю криптокоуча Юлию Вавилову. По информации СМИ, ее и телохранителя бизнесмена допросили, после чего отпустили, но забрали телефоны на экспертизу.