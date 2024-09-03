Льготникам напомнили о сроках подачи заявлений на соцуслуги в 2024 году

Льготные категории граждан имеют право на получение набора социальных услуг, которые обычно предоставляются в натуральном виде. Однако есть возможность выбрать денежный эквивалент, для чего необходимо до 1 октября 2024 года подать заявление в Социальный фонд России. Об этом сообщила ведущий юрист Европейской юридической службы Оксана Красовская.

«Заявление о возобновлении предоставления набора социальных услуг или социальной услуги также подается до 1 октября текущего года. Изменения начнут действовать с 1 января 2025 года», – рассказала она.

Уточняется, что набор социальных услуг включает: обеспечение лекарствами и специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов, предоставление путевки на санаторно-курортное лечение при наличии медицинских показаний, а также бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспорте и междугороднем транспорте к месту лечения и обратно. На сегодняшний день стоимость набора социальных услуг составляет 1578,5 рубля.

В том числе 1215,8 рубля выделяется на лекарства, медицинские изделия и специализированные продукты лечебного питания для детей-инвалидов; 188,08 рубля на санаторно-курортное лечение и 174,62 рубля на проезд на пригородном железнодорожном транспорте и междугороднем транспорте к месту лечения и обратно. Льготники также могут возобновить получение услуг в натуральной форме, если ранее выбрали денежный эквивалент. К примеру, если инвалид первой группы получал денежную компенсацию за лекарства, но решил получать их бесплатно по рецепту, ему нужно подать заявление до указанной даты. В ряде регионов будут произведены выплаты к Международному дню пожилых людей, который отмечается 1 октября 2024 года.

Так, в Приморском крае пенсионерам будет выплачена единовременная социальная выплата за счет средств краевого бюджета в размере 1 тысячи рублей к 1 октября. В Рязанской области предусмотрена ежегодная выплата в размере 500 рублей для пенсионеров, достигших 90-летнего возраста, получающих страховую пенсию по старости и проживающих на территории области. В Ненецком автономном округе выплата будет варьироваться от 5 тысяч до 16 тысяч рублей в зависимости от категории граждан, пишет Life.ru.

Ранее сообщалось, что власти РФ предложили увеличить количество пенсионных баллов работающим пенсионерам, чтобы они могли накапливать индивидуальные пенсионные коэффициенты наравне с другими работающими гражданами.