«Расстрел» Shaman возмутил жителей Твери

Жители Твери возмутились странным соседством плакатов, один из которых рекламирует концерт певца SHAMAN (настоящее имя — Ярослав Дронов), а другой — службу по контракту, сообщил Telegram-канал «Подъем». Баннеры расположены на автобусной остановке так, что создается впечатление, будто военный стреляет в артиста, стоящего с раскинутыми руками. Некоторые из граждан заподозрили в этом скрытый символизм.

В администрации города уже прокомментировали произошедшее, уточнив, что обратились к арендаторам. Их попросили перевесить плакаты.

Арендаторов еще утром попросили перевесить. Не уверены, что они уже успели это сделать, но сделают, — сообщили в администрации.

Ранее жители Ставропольского края выступили против концерта SHAMAN, причиной они называют высокий гонорар: 15 млн рублей за выступление и еще 4,6 млн — на сопутствующие расходы. 32-летний артист должен отыграть часовой концерт на Дне Ставропольского края 14 сентября в Ставропольской государственной филармонии, которая выступила заказчиком. Местные жители считают, что правильнее направить средства на поддержку российских бойцов.