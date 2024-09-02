Росстат назвал самые популярные направления бакалавриата

Студенты при поступлении в РФ на бакалавриат чаще всего выбирают юриспруденцию, экономику и педагогику, на специалитет - лечебное дело, стоматологию и педиатрию. Об этом сообщается на сайте Росстата.

"Чаще всего при поступлении на бакалавриат студенты выбирают юриспруденцию, экономику и педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), на специалитет - лечебное дело, стоматологию и педиатрию. При поступлении в магистратуру больше всего пользуются популярностью юриспруденция, педагогическое образование и менеджмент", - говорится в сообщении.

В прошлом году в России на первый курс университетов поступили 1,3 млн абитуриентов, выпустились почти 806 тыс. студентов. В топ-3 федеральных округов по числу первокурсников и выпускников вошли Центральный, Приволжский и Сибирский федеральные округа, уточняется в сообщении.