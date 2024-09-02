Основатель Telegram Павел Дуров может сбежать из Франции, считает бывший директор особых направлений мессенджера Антон Розенберг.

В беседе с RT он напомнил слова Дурова: «Лучше избегать арестов. Какой смысл проводить время в тюрьмах?»

Сооснователя Telegram Павла Дурова освободили из-под стражи

По мнению Розенберга, несмотря на то, что основателю Telegram запретили выезжать из страны, покинуть ЕС не так сложно.

«Если же он останется во Франции, то по результатам расследования должен будет состояться суд. Но, говорят, во Франции это дело может занять не один год», — сказал собеседник.

Кроме того, ряд других стран в последние дни заявили о расследованиях в отношении Telegram. Это объяснимо: если Франция нашла ключ к эффективному диалогу с Дуровым, то и остальным захотелось того же, отметил Розенберг.