Путин учредил медаль к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне

Президент России Владимир Путин учредил юбилейную медаль «80 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов». Соответствующий указ появился на портале правовой информации.

Согласно тексту документа, медалью наградят военнослужащих и лиц вольнонаемного состава, принимавших участие в рядах Вооруженных сил СССР в боевых действиях на фронтах Великой Отечественной войны, партизанов и членов подпольных организаций на временно оккупированных территориях Советского Союза.

Кроме того награду присвоят труженикам тыла, которые уже имеют ордена или медали «За трудовое отличие», «За оборону Москвы», «Житель осажденного Севастополя», а также тем, кто проработал в годы войны не менее шести месяцев, исключая период работы на временно оккупированных территориях, бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей и гражданам иностранных государств, не входящих в СНГ, сражавшимся в составе воинских национальных формирований в рядах ВС СССР, в составе партизанских отрядов и подпольных групп, которые внесли вклад в победу и были награждены госнаградами СССР или РФ.

Указывается, что медаль носится на левой стороне груди и располагает после «75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов».